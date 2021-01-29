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29.01.2021 - 11:13 | | ANKARA (AA)

MKE Ankaragücü, Arif Peçenek'i andı

MKE Ankaragücü Kulübü, eski milli futbolcusu Arif Peçenek'i ölümünün 8. yılında andı.

MKE Ankaragücü, Arif Peçenek'i andı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve milli takımımızın efsane kalecilerinden Arif Peçenek'i vefatının 8. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmet ile anıyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun büyük kaptan." denildi.  

MKE Ankaragücü formasını 1981-1993 yıllarında giyen Peçenek, sarı-lacivertli kulüpte altyapıda antrenörlük de yaptı. Toplam 8 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini de koruyan Peçenek, teknik direktör olarak TKİ Tavşanlı Linyitspor'u çalıştırırken 2013 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.

MKE Ankaragücü, Arif Peçeneki andı


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