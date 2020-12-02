Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralık'ta oynanacak
02.12.2020 - 14:40 |

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralık'ta oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakasının 15 Aralık Salı günü oynanacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralık'ta oynanacak
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Ligin 6. haftasında oynanması gerekirken, Atakaş Hatayspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakası, 15 Aralık Salı günü oynanacak." denildi.

Eryaman Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralıkta oynanacak

 

Red Bull Leipzig, son idmanını Fatih Terim Stadı'nda yaptı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig 12-15. hafta programları açıklandı
    Süper Lig 12-15. hafta programları açıklandı
  2. Erteleme maçının tarihi 15 Aralık'ta
    Erteleme maçının tarihi 15 Aralık'ta
  3. Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    Trabzonspor, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
  4. F.Bahçe'de sakatlık şoku!
    F.Bahçe'de sakatlık şoku!
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı

Sakaryasor'da maça çıkacak oyuncu kalmadı

Son dakika - İşte Süper Lig'de 11. hafta hakemleri

Son dakika - İşte Süper Lig'de 11. hafta hakemleri

Son dakika - Leipzig rötarlı geldi! Pasaport krizi...

Son dakika - Leipzig rötarlı geldi! Pasaport krizi...

Son Dakika | Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika | Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet