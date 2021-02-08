MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Fatih Mert ve Faruk Koca , TFF Başkanı Nihat Özdemir ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Fatih Mert, Nihat Özdemir'e üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.