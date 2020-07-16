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16.07.2020 - 21:49 | | AA

MKE Ankaragücü BaÅŸkanÄ± Mert'ten ÅŸehit ailesine taziye ziyareti

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fatih Mert, Van'da keÅŸif uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Artos DaÄŸÄ±'na Ã§arparak dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan Pilot Komiser GÃ¶khun Mete AltunbaÅŸ'Ä±n ailesine taziyede bulundu.Â

MKE Ankaragücü BaÅŸkanÄ± Mert'ten ÅŸehit ailesine taziye ziyareti
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MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fatih Mert, Van'da keÅŸif uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Artos DaÄŸÄ±'na Ã§arparak dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan Pilot Komiser GÃ¶khun Mete AltunbaÅŸ'Ä±n ailesine taziyede bulundu.Â 

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸkan Mert ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, BeÅŸtepe Tesisleri'ne yakÄ±n bir bÃ¶lgede ikamet eden Pilot Komiser GÃ¶khun Mete AltunbaÅŸ'Ä±n ailesini ziyaret etti.Â 

Åžehidin annesi Sonay AltunbaÅŸ, "OÄŸlum evin balkonundan zaman zaman AnkaragÃ¼cÃ¼'nde Ã§alÄ±ÅŸan personelle sohbet ederdi. YemyeÅŸil tesisler, burayÄ± Ã§ok severdi. Vatan saÄŸ olsun." dedi.Â 

Her zaman ÅŸehit ailesinin emrinde olduÄŸunu vurgulayan Fatih Mert ise "Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ iÃ§erisindeyiz. BaÅŸÄ±nÄ±z saÄŸ olsun. Ailemiz iÃ§in gereken her ÅŸeyi yapmaya hazÄ±rÄ±z. Allah'tan sabÄ±r diliyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mertten ÅŸehit ailesine taziye ziyareti

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