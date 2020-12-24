MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Fuat Çapa sonrası yola Mustafa Dalcı ile devam eden Ankaragücü, son 3 maçtan 7 puan çıkartıp ligin son sırasından averajla da olsa kurtuldu. Kadro dışı bırakılan Alper Potuk henüz affedilmedi, Michal Pazdan ve Assane Diousse sakat. Resmi olarak açıklanmasa da Idriz Voca'nın da koronavirüs karantinasında olduğunu belirtebiliriz. Özellikle son 2 maçta Emre Güral'ın hücum merkezindeki fizik gücünden, top saklamasından faydalanıyorlar; kanatlardan Saba Lobjanidze ve Endri Cekici ile gol arıyorlar. Sol bekte görmeye alıştığımız Tiago Pinto orta alana geçti, sol bek ise Atila Turan'a emanet.

Son 5 lig maçından 12 puan çıkartan Beşiktaş ise Ankara'ya 5 eksikle gitti. TD Sergen Yalçın'ın kararıyla kadroya alınmayan Ajdin Hasic ve Erdoğan Kaya'nın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile koronavirüs karantinasındaki Utku Yuvakuran deplasman kafilesinde yer almadı. Sarı kart cezası sona eren Valentin Rosier yeniden forma giyebilecek, Necip Uysal'ın yerine sağ beke geri dönmesi bekleniyor. 8 lig maçında 4 asistle oynayan Rachid Ghezzal, 10 lig maçında 8 gol atan Vincent Aboubakar takımda gole yatkın kimlikleriyle öne çıkan isimler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Mustafa Dalcı ile Ankaragücü 5 lig maçına çıktı, bu 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Bundan önceki 2 sezonda oynadıkları 4 maçta Ankaragücü galibiyeti yok! (3 Beşiktaş galibiyeti - 1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %53'lük kesim son haftalarda toparlanan Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı ekibin deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.