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13.09.2020 - 16:48 |

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Erzurumspor 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında MKE Ankaragücü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Mücadeleyi BB Erzurumspor 2-1 kazandı.

Eryaman Stadyumu'nda Erzurum'un gollerini 75. ve 79. dakikalarda Oltan Karakullukçu kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 61. dakikada J. Bolingi attı.

Bu sonuçla ligin yeni ekibi Erzurumspor sezona 3 puanla başladı.

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

11'ler

Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Cebrail, Atila, Pazdan, Sarlija, Lukasik, Kitsiou, Adzic, İlhan, Bolingi

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Hasan, Osman, Kaan, Mayega, İbrahim Akdağ, Sissoko, Hamroun, Novikovas, Rashad Muhammed

MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışından sonra ceza sahasının dışında sağ aut çizgisinde topla buluşan İlhan Parlak, pasını kale sahasının önündeki Sarlija'ya gönderdi. Sarlija'nın şutunda kaleye girmek üzere olan meşin yuvarlağı Hasan Hatipoğlu son anda ayağıyla kornere gönderdi. 

19. dakikada Lukasik'in kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden çektiği sert şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Farnolle son anda tokatlayarak kurtardı. 

44. dakikada konuk takımın atağında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye çektiği plase şutta top, üst direğe çarparak auta gitti. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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