Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
11.06.2020 - 18:47 | |   ANKARA (AA) -

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
ABONE OL

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Adaptasyon ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Orkan Çınar antrenmana katılmazken, sakatlığı düzelen İlhan Parlak ise takımla çalıştı.

Başkent takımında cezalı oyuncunun bulunmadığı bildirildi.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Erdoğan Yeşilyurt'un imzayı attıktan sonraki ilk sözleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
    MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
  2. Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
    Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
  3. Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi
    Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi
  4. Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı
    Kayserispor, Fenerbahçe maçı için yola çıktı
  5. Dele Alli'ye bir maçlık "koronavirüs" cezası
    Dele Alli'ye bir maçlık "koronavirüs" cezası



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Trabzonspor Covid 19 testlerini açıkladı: Negatif...

Son dakika | Trabzonspor Covid 19 testlerini açıkladı: Negatif...

Kovid-19 önlemlerini ihlal eden Semedo takımdan ayrı çalışıyor

Kovid-19 önlemlerini ihlal eden Semedo takımdan ayrı çalışıyor  

Abdullah Avcı: Futbolun doğasına aykırı

Abdullah Avcı: Futbolun doğasına aykırı

Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş taktik çalıştı

Sıradaki Haber