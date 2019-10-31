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31.10.2019 - 14:49 | | ERCAN ATA - NESRİN AYDIN YALDIZ / ANKARA,(DHA)

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı.

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga
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Ali İhsan Mutlu, Ankaragücü'nün borcu nasıl 240 milyon oldu demesinin üstüne ortalık karıştı. Çıkan olayların ardından Ali İhsan Mutlu, darp edilerek salon dışına çıkarıldı. Olayların ardından daha başkanlığa adaylığını açıklayan Fatih Mert, "Böyle terbiyesizlik olmaz. Başkan adayı değilim" diyerek salonu terk etti.

Çıkan olayların ardından eski başbakan yardımcısı Emrullah İşler'in de aday Fatih Mert'in listesinde olduğu belli oldu. Fatih Mert'in salonu terk etmesinin ardından İşler de Fatih Mert ile görüşme üzere Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun derneğine gitti.

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

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