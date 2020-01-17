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17.01.2020 - 19:55 |

MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Süper Lig'in ikinci devresi ilk mücadelesindeAnkaragücü ile İttifak Holding Konyaspor karşılaştı. Konyaspor maçın son dakikasında attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Ankaragücü'nün 17. sıradaki yeri değişmedi.

MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor: 0-1
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MKE Ankaragücü ile Konyaspor, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ikinci devre açılış maçında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Konyapsor 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 90+2'de Shengelia attı. Konyaspor'un 82. dakikada bir şutu direkten döndü.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 18'e yükseltti ve 14. sıraya çıktı. MKE Ankaragücü ise 12 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara 

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty (Dk. 87 Canteros), Moke (Dk. 46 Alper Önal), Sedat Ağçay (Dk. 70 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan Parlak, Scarione 

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 87 Shengelia), Milosevic, Daci (Dk. 64 Miya), Thuram (Dk. 81 Bajic) 

Gol: Dk. 90 1 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor) 

Sarı kart: Dk. 36 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Maçtan dakikalar

14. dakikada Pinto'nun pasında İttifak Holding Konyaspor ceza alanında topla buluşan Kitsiou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Milosevic'in ceza alanının sağından yerden ortasında, Thuram meşin yuvarlağa dokunamadı. 

17. dakikada Milosevic'in yerden sert vuruşunda top, kale direğin yanından auta çıktı. 

30. dakikada İlhan Parlak'ın yaptığı ortada Faty'nin vuruşunda, rakibe çarpan top kornere gitti. 

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57. dakikada Cebrail'in ortasında Faty'nin kafa vuruşunda, top auta gitti. 

65. dakikada Scarione'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı. 

81. dakikada Hasan Kaya'nın ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı gitti. 

83. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Miya'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen topu Pazdan kornere attı. 

90+1. dakikada Bajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Shengelia, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

 

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