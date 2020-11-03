MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ - Kocaelispor: 1-2

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 3. tur maÃ§Ä±nda 2. Lig ekibi Kocaelispor, SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele eden MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 2-1 maÄŸlup ederek, 4. tura yÃ¼kseldi.Â

4. dakikada geliÅŸen MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ataÄŸÄ±nda Lobjanidze, pres yaparak topu kaptÄ± ve altÄ±pas Ã§izgisi yanÄ±ndan ÅŸutunu Ã§ekti, top kale diÄŸerinin kÃ¶ÅŸesinden geri dÃ¶ndÃ¼.

MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda Alper Potuk ile MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n bir topu daha direkten dÃ¶nerken, ilk yarÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle tamamlandÄ±.Â

51. dakikada Kocaelispor golÃ¼ buldu. Mesut Ã–zdemir'in orta saha yakÄ±nÄ±ndan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta ceza sahasÄ± yayÄ±nda Atakan RÄ±dvan Ã‡ankaya'nÄ±n kafasÄ±ndan seken topa ceza sahasÄ± iÃ§inden geliÅŸine vuran Mervan Yusuf YiÄŸit, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 0-1.Â

75. dakikada MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ skoru eÅŸitledi. Alper Potuk'un sol kanattan ortasÄ±na Bolingi'nin altÄ±pas iÃ§inden kafa vuruÅŸunda kale direÄŸinden dÃ¶nen topu Bolingi, bu sefer rÃ¶veÅŸata ile filelere gÃ¶nderdi: 1-1.Â

90 5. dakikada Kocaelispor ikinci golÃ¼ buldu: Murat Cem AkpÄ±nar'Ä±n Ã§izgiden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± topla kale Ã¶nÃ¼nde buluÅŸan ErdinÃ§ KarakaÅŸ, dÃ¼zgÃ¼n bir vuruÅŸla takÄ±mÄ±nÄ± 2-1 Ã¶ne geÃ§iren golÃ¼ attÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma, Kocaelispor'un 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi. Bu sonuÃ§la Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Kocaelispor 4. tura yÃ¼kseldi.

Stat: EryamanÂ

Hakemler: Ã‡aÄŸdaÅŸ Altay, Ã–nder Ã‡alÄ±ÅŸ, Sefa Ã–zcanÂ

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼: Furkan BekleviÃ§, Atakan RÄ±dvan Ã‡ankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atila Turan, Voca (Dk. 57 Bolingi), Diousse, Lobjanidze (Dk. 77 Orkan Ã‡Ä±nar), Alper Potuk, Berke GÃ¼rbÃ¼z (Dk. 46 Emre GÃ¼ral), Borven (Dk. 61 Adzic)Â

Kocaelispor: Ä°smet YumakoÄŸullarÄ±, Hakan Demirci, HaÅŸim Arda Sarman, Taha Batuhan YayÄ±kÃ§Ä±, ErdinÃ§ KarakaÅŸ, Mesut Ã–zdemir, Ä°rfan BaÅŸaran (Dk. 90 Kemal Can Aydemir), Bilal Ã‡ubukÃ§u (Dk. 71 Murat Cem AkpÄ±nar), AydÄ±n Karabulut, Bahattin KÃ¶se, Mervan Yusuf YiÄŸit (Dk. 76 Ramazan Ã‡evik)Â

Goller: Dk. 51 Mervan Yusuf YiÄŸit, Dk. 90 5 ErdinÃ§ KarakaÅŸ (Kocaelispor), Dk. 75 Bolingi (MKE AnkaragÃ¼cÃ¼)

SarÄ± kartlar: Dk. 53 Taha Batuhan YayÄ±kcÄ±, Dk. 65 Bahattin KÃ¶se (Kocaelispor), Dk. 81 Erdi Dikmen (MKE AnkaragÃ¼cÃ¼)