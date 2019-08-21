KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kombine bilet fiyatlarÄ±nda indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoÄŸun talep geldiÄŸi belirtilerek, "MÃ¼sabakalarda taraftar desteÄŸimizin saÄŸlanabilmesi, birlik ve beraberlik iÃ§erisinde huzurlu bir ortamda maÃ§larÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmek en bÃ¼yÃ¼k arzumuzdur. Kombine fiyatlarÄ± ile ilgili yapÄ±lan deÄŸerlendirme neticesinde yÃ¶netim kurulu olarak indirime gidilmesi hususunda karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â

Daha Ã¶nce kombine kart alan taraftarlara aradaki fiyat farkÄ±nÄ±n BeÅŸtepe Tesisleri'nden iade edileceÄŸi ifade edildi.

Yeniden belirlenen kombine bilet fiyatlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Kuzey tribÃ¼n kale arkasÄ±: 600 lira

GÃ¼ney tribÃ¼n kale arkasÄ±: 600 lira

DoÄŸu tribÃ¼n (Maraton): 750 lira

BatÄ± tribÃ¼n (SaÄŸ, sol kapalÄ±): 900 lira

VIP tribÃ¼n: 3 bin lira

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