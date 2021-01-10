MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla devam etti. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

İlk yarıda karşılıklı pozisyonlar bulan iki ekip, 3 dakika arayla gol buldu. 17. dakikada sahneye çıkan Edin Visca, muhteşem bir vuruşla skoru 1-0'a taşıdı.

Bu golden 3 dakika sonra son haftalarda performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Volkan Babacan, 20. dakikada çaprazdan kullanılan frikikte üzerine gelen sert topu çelemeyince MKE Ankaragücü skoru eşitledi 1-1.

İlk yarının son anlarında adı Galatasaray ile anılan İrfan Can Kahveci, Ankaragücü oyuncusu Atakan ile girdiği ikili mücadele sonrasınd sinirlene hakim olamadı ve saha bir anda karıştı.

İkinci yarıda orta saha mücadelesinie sahne olan oyun, oyuna sonradan giren Demba Ba'nın golüyle tekrar hareketlendi. Tecrübeli futbolcu 56. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

İlerleyen dakikalarda iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyince Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Dk. 77 Cebrail Karayel), Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse (Dk. 56 Voca), Lukasik (Dk. 80 Orkan Çınar), Endri Çekiçi (Dk. 56 Şahverdi Çetin), Borven (Dk. 56 Paintsil), Bolingi

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Berkay Özcan), Visca (Dk. 86 Mehmet Topal), Chadli (Dk. 35 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 76 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba)

Goller: Dk. 17 Visca, Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Endri Çekici (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Atacan Rıdvan Çankaya, Dk. 48 Atila Turan (MKE Ankaragücü), Dk. 45 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Rafael, 90 4 Aleksic (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİAKLAR

7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich, topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.

20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin, ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

40. dakikada Atila Turan, sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

53. dakikada Rafael'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top solda auta gitti.

56. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Deniz Türüç, rakip yarı sahanın sağ ortasından kullandığı serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı. Karambolde Atakan Rıdvan Çankaya'dan seken top kale sahasının içinde Demba Ba'nın önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Demba Ba, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

78. dakikada Crivelli'nin soldan yaptığı ortaya ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

84. dakikada Orkan Çınar'ın ara pasıyla Paintsil, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Paintsil'in vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu ayaklarıyla kurtararak kornere gönderdi.

Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.