MKE Ankaragücü - Sivasspor: 3-1

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.

Eryaman Stadyumu'ndaki maçta MKE Ankaragücü'nün gollerini 24. dakikada Hadi Sacko, 34. dakikada Tyle Boyd ve , 50. dakikada Canteros kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 61. dakikada David Braz attı.

Bu sonuçla Ankaragücü, puanını 40'a çıkartarak Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda yer almaya hak kazandı. Sivasspor ise 38 puanla 14. sırada yer aldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail Karayel, Moke, Boyd (Dk. 78 Sedat Ağçay), İlhan Parlak (Dk. 58 Moulin), Canteros, Sacko (Dk. 87 Sadaev), Orgill

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Douglas, Ndinga (Dk. 46 Rybalka), Hakan Arslan, Diabate (Dk. 90 Torje), Özer Hurmacı, Muhammet Demir

Goller: Dk. 24 Sacko, Dk. 34 Boyd, Dk. 50 Canteros (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Braz (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kulusic, Dk. 49 Cebrail Karayel, Dk. 60 Boyd, Dk. 64 Moulin (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan dakikalar

24. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Bu dakikada gelişen ev sahip ekip atağında Kitsiou'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sacko, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0 34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. İlhan Parlak topla son çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Boyd'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0 Karşılaşmanın ilk devresi, MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Bu arada, iki takım oyuncuları ve hakemler, maçtan önce sahaya üzerinde "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.



48. dakikada Canteros'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa dokunan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



50. dakikada MKE Ankaragücü skoru 3-0'a getirdi. Demir Grup Sivasspor savunmasından seken topu ceza alanında önünde bulan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'dan döndü. Dönen topla buluşan Canteros'un şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.



55. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Erdoğan Yeşilyurt'un kafa vuruşunda, top auta çıktı.



61. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan arka direğe yaptığı ortada bomboş bir şekilde yükselen Braz'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-1 66. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.



67. dakikada MKE Ankaragücü, üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Bu dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Moulin'in şutunda, top yan kale direğinden oyun alanına döndü. Ceza alanında topla tekrar buluşan Moulin, meşin yuvarlağı Sacko'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un çizgiden penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay son anda topu çeldi.



Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.