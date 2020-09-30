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30.09.2020 - 16:39 | | Ercan ATA / Ankara,(DHA)

MKE Ankaragücü, Torgeir Börven ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveç gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Rosenborg BK Kulübü'nden takıma dahil edilen 28 yaşındaki santrfor için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

MKE Ankaragücü, Torgeir Börven ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı
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Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücü kulübüne büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Atılan imzanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle takımdaki eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.

Ankaragücünde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven ise Ankaragücünde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum ifadelerini kullandı.

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MKE Ankaragücü, Torgeir Börven ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı

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