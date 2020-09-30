MKE Ankaragücü, Torgeir Börven ile 2+1 yıllık anlaşma imzaladı

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücü kulübüne büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Atılan imzanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Fatih Mert, yapılan transferlerle takımdaki eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.

Ankaragücünde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven ise Ankaragücünde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum ifadelerini kullandı.

Göztepe 1-2 Ankaragücü Maç Özeti