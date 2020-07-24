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24.07.2020 - 10:07 | | ANKARA (AA)

MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak
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Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Sarı-lacivertli takımda, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde sakat futbolcu bulunmazken, Antalyaspor maçında kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Pinto, Ricardo Faty ve Michal Pazdan, bu maçta forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek 29 puanla 18. sıradan kurtulamayan MKE Ankaragücü'nün, ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.

  

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