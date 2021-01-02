MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1

Süper Lig'in 16. haftasında üst üste aldığı puanlarla dikkat çeken Ankaragücü kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla devirdi.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmada Başkent ekibinin gollerini 4. dakikada Lukasik, 37'de Paintsil ve 88'de Borven kaydetti.

Konuk takımın tek sayısı 76'da Youssouf Ndayishimiye'den geldi. Malatya temsilcisinde 84'te Karim Hafez kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 15'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou (Dk. 30 Erdi Dikmen), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Lobjanidze, Voca, Lukasik (Dk. 86 Şahverdi Çetin), Paintsil (Dk. 60 Adziz), Endri Çekiçi (Dk. 86 Diousse), Bolingi (Dk. 86 Borven)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeki Yavru (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Fofana, Ndayishimiye, Ahmed Ildız, Olcay Şahan (Dk. 46 Chebake), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Topalli), Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh)

Goller: Dk. 3 Lukasik, Dk. 37 Paintsil (Penaltıdan), Dk. 88 Borven (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Olcay Şahan, Dk. 81 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Kitsiou, Dk. 79 Friedrich, Dk. 81 Lukasik (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ankaragücü’nde Endri, topu orta sahadan sol kanattaki Paintsil’e gönderdi. Sol kanattan bekletmeden içeriye çeviren Paintsil’in topunu Lukasik tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Yeni Malatyasporlu Olcay Şahan ceza sahası sol çaprazdan pasını Ndayishimiye’ye gönderdi. Ceza sahası yayının dışından topla buluşan Burundili oyuncunun sert ve düzgün şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Ankaragüçlü Paintsil’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi neticesinde kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paintsil topu kaleci Ertaç’ın sağından ağlara göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2 - 0

43. dakikada atak yönü sağ kanattan gelişen pozisyonda Malatyasporlu Zeki Yavru’nun korner çizgisi yakınından gönderdiği ortaya yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya çıktı.

45. dakikada Malatyaspor ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ankaragüçlü Endri’nin ser ve düzgün şutu az farkla soldan dışarıya çıktı.

57. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ceza sahasının sağ tarafına yaptığı ortada Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda top az farkla sol direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada Tetteh'in ceza sahasının solundan kale sahasının önüne yaptığı ortada Topalli'nin kafa vuruşunda, top üsten dışarı gitti.

73. dakikada Mustafa Eskihellaç, sağdan ceza sahasının içinde son çizgiye inerek yaptığı ortada altı pasın içindeki Topalli'nin yaptığı vuruşta top önce sağ alt direğe çarptı, sonra da kaleci Friedrich çizginin önünde meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

76. dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Mustafa Eskihellaç'ın raki yarı sahanın sağ ortasından ceza sahasına havalandırdığı topu Tetteh, kafayla penaltı noktasının üzerindeki Ndayishimiye'ye indirdi. Müsait durumdaki bu oyuncu topu filelere yolladı: 2-1.

79. dakikada MKE Ankaragücü'nde bir oyuncu sakatlandı ve sarı-lacivertli futbolcular, topu taca attı. Daha sonra oyun başlayınca Yeni Malatyasporlu futbolcular topu rakip takıma vermedi. Bunun üzerine sahada iki takım oyuncuları arasına itişmeler başladı. Futbolcular ayrıldıktan sonra hakem Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya ve Karim Hafez, MKE Ankaragücü'nden ise Lukasik'e sarı kart gösterdi. 83. dakikadaki VAR incelemesinden sonra hakem Volkan Bayarslan, konuk ekipte Karim Hafez'in sarı kartını iptal etti ve bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

88. dakikada MKE Ankaragücü farkı tekrar 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasında ortasında Semih Kaya'nın topa müdahalesine rağmen kale sahasının içinde Borven'in dokunduğu meşin yuvarlak önce sağ alt direğe çarptı, sonra da filelere gitti: 3-1.

MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek, Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde etti.