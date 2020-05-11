AnkaragÃ¼cÃ¼'nde 6 MayÄ±s'ta yapÄ±lan koronavirÃ¼s testinde Ricardo Faty'nin test sonucunun pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan futbolcular antrenmanlara Ã§Ä±kmak istememiÅŸ, antrenman bugÃ¼ne ertelenmiÅŸti. BugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde ise sarÄ± lacivertli kulÃ¼bÃ¼n personeli, futbolcularÄ±, teknik heyet ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri yeniden koronavirÃ¼s testine girdi. AkÅŸam Ã§Ä±kacak olan test sonuÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AnkaragÃ¼cÃ¼'nde idman programÄ± belli olacak.Â

FATY'NÄ°N Ä°KÄ°NCÄ° TESTÄ° NEGATÄ°F Ã‡IKTIÂ

KoronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan tecrÃ¼beli orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin bugÃ¼n yapÄ±lan test sonuÃ§larÄ± ise negatif Ã§Ä±ktÄ±. Evine gÃ¶nderilen Faty, 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼recini evinde geÃ§irecek.Â

Ä°kinci koronavirÃ¼s testi negatif Ã§Ä±kan Faty'e hafta iÃ§erisinde tekrar test yapÄ±lacak. Testin negatif Ã§Ä±kmasÄ± halinde de teknik kadro Ã¶zel bir Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± hazÄ±rlayacak. Bu sÃ¼reÃ§te takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸacak olan Faty'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ test sonucunun da negatif Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, tecrÃ¼beli oyuncu takÄ±mla antrenmanlara baÅŸlayacak.

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