MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçtaki hakem kararlarını eleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmayı yöneten Mustafa Öğretmenoğlu’nun hatalı kararlar verdiği öne sürülerek, "Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, tam 3 pozisyonumuzda hatalı karar vererek hem iki penaltımızı görmezden geldi hem de net golümüzü iptal etti. Mustafa Öğretmenoğlu ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin başında yer alan iki hakem verdiği bu hatalı kararlarla sahadan puansız ayrılmamıza zemin hazırladı. Verilen hatalı kararlarla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu’nun da incelemelerde bulunarak gerekli bilgilendirmeyi kulübümüze aktarmasını ve bundan böyle aynı hatalarla karşı karşıya kalmamak için hakemlerimizin kendilerini güncellemeleri gerektiğini aktarmak istiyoruz." denildi.

Mücadelenin 12, 52 ve 86. dakikasında yaşanan pozisyonlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Maçın 12. dakikasında oyuncumuz İlhan Parlak ceza sahası içinde Trabzonsporlu oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi’nin yaptığı müdahale sonrası yere düşürüldü. Trabzonsporlu oyuncunun, oyuncumuz İlhan Parlak’ın ayağına bastığı ve topa hareketlenmesini engellediği net bir şekilde görülmesine rağmen karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu VAR uygulamasına dahi başvurmadı. Peki neden? 52. dakikada oyuncumuz Dever Orgill, ceza sahası içinde topla buluştu ve dengesini kaybedip yere düştüğü anda top eline çarptı. Ardından Orgill, topun hakimiyetini sağlayarak topu ağlarla buluşturdu. Fakat yine maçın orta hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, VAR’a dahi başvurmadan net golümüzü iptal etti. FIFA’nın yeni yorumuna göre golün net bir şekilde geçerli sayılması gerekiyor. Çünkü Orgill’in eline değen top yere düşerken destek aldığı eline çarpıyor. Burada sorulması gereken ve cevaplandırılması gereken tek soru var. Orgill topla bilerek mi oynuyor yoksa top eline mi değiyor? FIFA bu konuyla ilgili tüm ülkelerin futbol federasyonlarını bilgilendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ve hakemler bu değişen yorumu hakemlere aktarmadığı için hakemlerde eski yorumlarla maç yönetmeye devam ediyor. Hakemlerimiz kendilerini ne zaman güncelleyecek? Spor kulüpleri bu değişiklikleri takip ederken hakemlerimiz neden FIFA kurallarını görmezden geliyor? Merkez Hakem Kurulu, FIFA’nın bu yeni kuralını hakemlere neden aktarmıyor? 2018 seminerlerinde bahsedilen bu pozisyonlarda gol geçerli sayılıyor. Fakat ülkemizin hakemleri hala eskim kuralları uygulayarak güncel kuralları görmezden gelmeye devam ediyorlar. Böyle bir pozisyonda merak ediyoruz Cüneyt Çakır ya da farklı bir hakemimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ne yapacak. Golü mü verecek? Yoksa golü iptal mi edecek? 86. dakikada ise oyuncumuz Aydın Karabulut, ceza sahası içinde yine Trabzonsporlu oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun, kontrolsüz bir şekilde topla alakası olmadan oyuncumuza yaptığı müdahale net bir şekilde görüntülenmesine rağmen ne maçın hakemi ne de VAR uygulamasının başında olan hakemler penaltı kararı verdi."



MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda VAR sisteminin adil bir şekilde kullanılmadığı iddia edilerek, Merkez Hakem Kurulu'na,"Bu (Trabzonspor) maçta VAR uygulamasında görev yapan hakemler Serkan Çınar ve Suat Arslanboğa, maçın sonucuna etki eden 3 kritik pozisyonda tam olarak ne yapıyorlardı? VAR uygulaması bu pozisyonlarda neden kullanılmadı? Bu pozisyonlar, hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na VAR uygulamasında izlenmesi için aktarıldı mı? VAR sisteminin başında bulunan kişiler bu pozisyonlar sonrası maçın orta hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ile iletişime geçti mi? Yoksa VAR uygulamasında teknik bir problem gereği kopukluk mu oldu? Eğer bu pozisyonlar maçın hakemine aktarılmadıysa sebebi ne? Ya da VAR uygulamasının başında bulunan bu kişiler pozisyonda penaltı yok diyerek orta hakemi yanılttı mı? Eğer bu pozisyonları penaltı yok diyerek hakeme aktardılarsa bunu hangi kurallara göre belirlediler? VAR uygulamasının başında bulunun bu hakemler ile hakem Mustafa Öğretmenoğlu arasında geçen konuşmalar neler?" soruları yöneltildi.