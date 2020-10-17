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17.10.2020 - 19:47 |

MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi!

MKE Ankaragücü, internet sitesinden bir açıklama yayımladı ve haksız hakem kararlarına tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü'nden hakem tepkisi!
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MKE Ankaragücü, internet sitesinden bir açıklama yayımladı ve haksız hakem kararlarına tepki gösterdi.

MKE Ankaragücü Basın sözcüsü İsmail Atasoy imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankaragücü camiasının tüm fertleri adına, haksız ve yanlış hakem kararları ile takımımızın büyük bir hak kaybına uğratılmasından dolayı son derece üzüntü duymaktayız.

Öncelikle ligin 3 haftasında oynanan DG Sivasspor karşılaşmasının 76. dakikasında futbolcumuz Jonathan Bolingi, rakibi ile girdiği mücadele sonucu sol dirseği çıkarak ve kırılarak oyuna devam edememiş, ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuz 6 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Rakip oyuncu bu pozisyonda kart bile görmemiştir.

MKE Ankaragücünden hakem tepkisi

Yine ligin 4. haftasında evimizde oynadığımız HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının 68. dakikasında oyuncumuz Idriz Voca’nın rakibi ile girdiği mücadelede burnu kırılmıştır. Bu pozisyonda maçın hakemi tarafından faul bile verilmemiş, oyun devam ettirilmiş ve VAR hakemleri saha hakemlerini pozisyonu izlemeye çağırmamıştır. Aynı maçın 85. dakikasında rakip oyuncu tarafından beline sert bir darbe alan futbolcumuz Joseph Paintsil sakatlanarak oyuna devam edememiş yine orta hakem ve VAR hakemleri tarafından pozisyon görmezlikten gelinmiştir.

Bu zamana kadar futbola ve futbol camiasına her zaman saygısını koruyan MKE Ankaragücü camiası olarak futbolun içinde olabileceğini düşündüğümüz bu pozisyonlarda iyi niyetimizi korumaya çalıştık. Fakat bugün Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının 45. dakikasında takımımızın kaptanı Alper Potuk’a faul olmayan bir pozisyonda A. Bitigen ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyundan atmış ve takımımızı 10 kişi bırakmış, maçın kaderiyle oynamıştır.

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