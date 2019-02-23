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23.02.2019 - 21:34 | | AA

MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, uzun yıllardır isim sponsorluğunu üstlenen Makine Kimya Endüstrisinin (MKE), bu anlaşmanın devamı konusunda kulübe bir dönüş yapmadığını duyurdu.

MKE Ankaragücü'nden "MKE" açıklaması
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MKE Ankaragücü Kulübü, uzun yıllardır isim sponsorluğunu üstlenen Makine Kimya Endüstrisinin (MKE), bu anlaşmanın devamı konusunda kulübe bir dönüş yapmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kuruluş döneminden bu yana Ankaragücü'nün yanında olan MKE'nin isminin, bu sezon forma göğüs reklamı olarak da yer aldığı ifade edilerek, "İsim sponsorluğumuzun yanı sıra MKE ile iyi niyet çerçevesinde ikili ilişkililerimizi pekiştirerek, uzun yıllar süre gelen birlikteliği yine bu sezon forma göğüs sponsorluğu ile sürdürüyoruz. Gelinen bu noktada MKE tarafından kulübümüze henüz sponsorluk ile ilgili dönüş yapılmamış ve net bir adım atılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nün yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacağı hatırlatılarak, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde de taşımaktan gurur duyduğumuz MKE yazılı formalarımız ile sahaya çıkacağımızı ve yine iyi niyet çerçevesinde MKE isim ve forma göğüs sponsorluğu altında mücadele edeceğimizi aktarmak istiyoruz." denildi.

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