MKE Ankaragücü'nün değişmezi Tiago Pinto

Ligde 34 maçlık maratonu 40 puanla 13. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Başkent ekibi 38 kez rakip ağları havalandırırken kalesindeki 53 gole engel olamadı.

Başkent ekibi, sezonun ilk yarısının bitiminin ardından teknik kadroda değişikliğe giderken, takımın eski "Kral" lakaplı futbolcusu Mustafa Kaplan'a teknik direktörlük görevi verildi.

Kadrosundan 14 futbolcu giden sarı-lacivertliler, yeni gelen 12 futbolcuyla yoluna devam etti ve ligde kalmayı başardı.

Tiago Pinto en çok forma giyen isim

MKE Ankaragücü'nün sezon başında kadrosuna kattığı Portekizli sol bek Tiago Pinto sahada en fazla kalan oyuncu oldu.

Ligin bitimine kısa bir süre kala ödemelerinin bir bölümünün yapılmadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan Portekizli defans oyuncusu 2 bin 248 dakika ile bu alanda ilk sırada yer aldı. Bu kategoride Ricardo Faty 1587, İlhan Parlak da 1578 dakika ile forma taşıyan isimler olarak dikkati çekti.

Polonyalı stoper Lukasz Szukala 1 maçta görev alırken, 2 dakikayla sahada en az kalan futbolcu oldu.

3 futbolcu takımı taşıdı

Teknik direktör Mustafa Kaplan'ın göreve gelmesinin ardından takıma katılan Jamaikalı Dever Orgill ve Yeni Zelandalı Tyler Boyd'un yanı sıra Faslı El Kabir takımın en fazla gol atan isimleri olmayı başardı.

Orgill, Boyd ve El Kabir, sezondaki 38 golün 18'ine (altışar gol) imza atarak, takımın ligde kalmasında büyük rol oynadı.

Takımın emektar oyuncularından İlhan Parlak da 4 golle takımına katkı sağlayan diğer bir isim oldu.

4 futbolcu "kızardı"

Sarı-lacivertlilerde oyuncular 34 maçlık lig maratonunda 4 kez kırmızı kart gördü.

Sezon içinde takımdan ayrılan oyunculardan Brice Djedje, Thievy Bifouma ve Bakary Kone'nin yanı sıra takımın orta sahadaki başarılı ismi Hector Canteros birer kez kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Sarı kartta da Pinto

MKE Ankaragücü'nün başarılı sol beki Tiago Pinto sahada en fazla kalan futbolcu olmasının yanı sıra 8'le en fazla sarı kart gören isim.

Toplamda 86 sarı kart gören başkent ekibinde Pinto'yu 6 sarı kartla Thibault Moulin, 5 sarıyla Ricardo Faty, Brice Djedje, Sedat Ağçay, El Kabir ve Mehmet Sak izledi.