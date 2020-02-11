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11.02.2020 - 11:33 | | AA

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Genel kurul ile dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması amaçlanıyor.

Skorer Mutfak - 11 Şubat 2020
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