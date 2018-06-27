Mohamed Salah'tan mesaj

Mısır’la Dünya Kupası’nda 2 maçta 2 gol atan ancak takımının 3 maçta sıfır çekmesine engel olamayan Mohamed Salah özel bir mesaj paylaştı. Salah, herkesten özür dilerken 2022’yi işaret etti.

Oynadığı 3 maçı da kaybeden Mısır’da Salah, “Bütün Mısırlılardan özür diliyoruz. Bizim için olduğu gibi onlar için de zor durum. 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası oynadığımızı söylemeliyim, bazı oyuncular tecrübesizdi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. 2022’de tekrar döneceğiz” dedi.