Monaco’da Falcao heyecanı: ‘Özlediler mi?’

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği Radamel Falcao ile ilgili ilginç bir ayrıntı göze çarptı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde; iki gün önce ‘Dünya kediler günü’ etiketi altında Falcao’nun ‘kaplan’ takma adına gönderme yapan Monaco, eski bir gol sevinci fotoğrafı paylaştı.

Eski kulübünden tecrübeli forvet için böyle bir paylaşım olması kafaları karıştı. Kolombiya basını bu paylaşımın ardından harekete geçerek, “Falcao’yu özlediler mi?” ifadelerini kullandı.

Henüz sezon başında Monaco’dan ayrılıp Galatasaray’a giden Falcao’nun Monaco’da arandığı ve kulübün halen daha unutamadığı vurgulandı.