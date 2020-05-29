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29.05.2020 - 09:32 | | Fotomaç

Monaco'dan Beşiktaş'a sürpriz teklif! Chadli...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ekonomik nedenlerden dolayı ince eleyip sık dokuyor... Beşiktaş'a bu anlamda Fransa'dan büyük bir müjde geldi. Chadli için Kartal'a transfer sözü verildi.

Monaco'dan Beşiktaş'a sürpriz teklif! Chadli...
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Beşiktaş'a transferle ilgili açık bir teklif Fransız ekibi Monaco'dan geldi. Fransız ekibinin yetkilileri, sezon başında Belçika ekibi Anderlecht'e kiraladıkları Nacer Chadli'nin uygun şartlarda transferinin mümkün olduğunu iletti.

2 MİLYON EUROYA BİTECEK

30 yaşındaki futbolcudan beklediği verimi alamaması nedeniyle maliyetinden kurtulmak isteyen Monaco'nun 2 milyon euro gibi bir rakama işin biteceği haberini yolladığı kaydedildi. Bu sürpriz öneri karşısında şaşkınlık yaşayan Beşiktaş yönetiminin ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın'la konuyu görüşeceği ve hocanın da onay vermesi halinde maddi kaynak arayışına başlayacağı belirtildi. Chadli 2017-18 sezonunda siyah- beyazlıların gündemine gelmiş hatta West Brom'a yapılan 6 milyon euro'luk öneri reddedilmişti. Monaco bir sonraki sezon 12 milyon Euro'ya Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Asıl mevkisi sol açık olan Chadli, orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

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