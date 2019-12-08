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08.12.2019 - 00:09 | | AA

Mönchengladbach, Bayern Münih'i devirdi!

Bundesliga'da Borussia MÃ¶nchengladbach, sahasÄ±nda Bayern MÃ¼nih'i 2-1 yendi.Â

Mönchengladbach, Bayern Münih'i devirdi!
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia MÃ¶nchengladbach, sahasÄ±nda Bayern MÃ¼nih'i 2-1 yendi.Â 

UEFA Avrupa Ligi J Grubu altÄ±ncÄ± hafta maÃ§Ä±nda 12 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Medipol BaÅŸakÅŸehir'i konuk edecek Borussia MÃ¶nchengladbach, Bundesliga'nÄ±n 14. haftasÄ±nda Borussia Park StadÄ±'nda Bayern MÃ¼nih'i aÄŸÄ±rladÄ±.Â 

Ä°lk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z tamamlanan karÅŸÄ±laÅŸmada Bayern MÃ¼nih, 49. dakikada Ivan Perisic ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Ev sahibi ekip, bu gole 60. dakikada Ramy Bensebaini ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptÄ±.Â 

Borussia MÃ¶nchengladbach, 90 1. dakikada penaltÄ± kazandÄ±. PenaltÄ±yÄ± kullanan Bensebaini, kaleci Manuel Neuer'in solundan topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve yeÅŸil-siyahlÄ±lar karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

BÃ¶ylelikle puanÄ±nÄ± 31'e Ã§Ä±karan Borussia MÃ¶nchengladbach, liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 24 puanda kalan Bayern MÃ¼nih ise Ã¼st Ã¼ste ikinci yenilgisini yaÅŸadÄ±.

Borussia Dortmund, Fortuna DÃ¼sseldorf'u rahat geÃ§ti

Borussia Dortmund, sahasÄ±nda Fortuna DÃ¼sseldorf'u 5-0 maÄŸlup etti.Â  SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n gollerini 42 ve 70. dakikalarda Marco Reus, 58. dakikada Thorgan Hazard, 63 ve 74. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti.Â 

Borussia Dortmund, aldÄ±ÄŸÄ± bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 26'ya Ã§Ä±kardÄ±. DÃ¼ÅŸme hattÄ±nda yer alan Fortuna DÃ¼sseldorf ise 12 puanda kaldÄ±.

Leipzig ise sahasÄ±nda Hoffenheim'Ä± 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 11 ve 52. dakikalarda Timo Werner, 83. dakikada Marcel Sabitzer attÄ±.

Hoffenheim'Ä±n tek golÃ¼ 89. dakikada Ermin Bicakcic'den geldi. Leipzig 30 puanla zirve takibini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Hoffenheim ise 21 puanda kaldÄ±.

BugÃ¼n oynanan diÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalarda Freiburg sahasÄ±nda Wolfsburg'u 1-0, Augsburg da Mainz 05'i 2-1 maÄŸlup etti.

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