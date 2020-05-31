Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Mönchengladbach-Union Berlin: 4-1
31.05.2020 - 16:31 |

Mönchengladbach-Union Berlin: 4-1

Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Union Berlin'i adeta gol boğdu. M'gladbach maçı 4-1 kazandı. Marcus Thuram attığı 2 golle yıldızlaştı.

Mönchengladbach-Union Berlin: 4-1
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Union Berlin'i konuk etti. M'gladbach maçı 4-1 kazandı.

M'gladbach'ın gollerini 17. dakikada Florian Neuhaus, 41. ve 59. dakikalarda Marcus Thuram ve 81. dakikada Alassane Plea attı. Union Berlin'in tek golünü 50. dakikada Sebastian Andersson attı.

Milli futbolcu Yunus Mallı 80'de oyuna girdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Golü attı, böyle diz çöktü! George Floyd için...

Borussia Mönchengladbach bu sonuçla 56 puanla 4. sıraya yükseldi.  Union Berlin ise 31 puanla 13 sırada kaldı.

 

İLK 11'LER:

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Neuhaus, Hermann, Stindl, Thuram, Plea.

UnionBerlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Igvartsen, Bülter, Andersson

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünya yıldızı için Alex de Souza devrede

Mönchengladbach-Union Berlin: 4-1

Yükselen yıldız: Jadon Sancho...

Ahmet Nur Çebi'den haciz itirafı: Her gün kavga ediyoruz
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Dorukhan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe...

Son dakika | Dorukhan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe...

Tolgay: Tamamen izole olduk

Tolgay: Tamamen izole olduk

Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

Son dakika | PSG, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı

Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor

Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor

Sıradaki Haber