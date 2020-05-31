Mönchengladbach-Union Berlin: 4-1
Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Union Berlin'i adeta gol boğdu. M'gladbach maçı 4-1 kazandı. Marcus Thuram attığı 2 golle yıldızlaştı.
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach kendi sahasında Union Berlin'i konuk etti. M'gladbach maçı 4-1 kazandı.
M'gladbach'ın gollerini 17. dakikada Florian Neuhaus, 41. ve 59. dakikalarda Marcus Thuram ve 81. dakikada Alassane Plea attı. Union Berlin'in tek golünü 50. dakikada Sebastian Andersson attı.
Milli futbolcu Yunus Mallı 80'de oyuna girdi.
Borussia Mönchengladbach bu sonuçla 56 puanla 4. sıraya yükseldi. Union Berlin ise 31 puanla 13 sırada kaldı.
İLK 11'LER:
Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Neuhaus, Hermann, Stindl, Thuram, Plea.
UnionBerlin: Gikiewicz, Friedrich, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Gentner, Prömel, Lenz, Igvartsen, Bülter, Andersson
Yükselen yıldız: Jadon Sancho...