28.08.2020 - 16:46 | | ANKARA (AA)
Mondragon, Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu
Galatasaray'ın Kolombiyalı eski kalecisi Mondragon, Arjantin Birinci Futbol Ligi ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu.
Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan Kolombiyalı eski futbolcu Faryd Mondragon, Arjantin Birinci Futbol Ligi ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mondragon, yeni görevi gereği, 6 sezon formasını giydiği Independiente'nin adını küresel çapta duyurmak için çalışacak.
49 yaşındaki eski kaleci, Kolombiya, Arjantin, Fransa, İspanya, ABD ve Almanya liglerinde oynamış, 2001-2007 yıllarında forma giydiği Galatasaray'da da 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.