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28.08.2020 - 16:46 | | ANKARA (AA)

Mondragon, Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı eski kalecisi Mondragon, Arjantin Birinci Futbol Ligi ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu.

Mondragon, Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu
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Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan Kolombiyalı eski futbolcu Faryd Mondragon, Arjantin Birinci Futbol Ligi ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mondragon, yeni görevi gereği, 6 sezon formasını giydiği Independiente'nin adını küresel çapta duyurmak için çalışacak.

49 yaşındaki eski kaleci, Kolombiya, Arjantin, Fransa, İspanya, ABD ve Almanya liglerinde oynamış, 2001-2007 yıllarında forma giydiği Galatasaray'da da 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Mondragon, Independientenin uluslararası ilişkiler direktörü oldu

 

 

 

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