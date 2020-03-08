Moritz'ten şok sözler! 'Bu Fenerbahçe'de oynarım'

Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa, Kayserispor, Mersin İdman Yurdu ve Denizlispor formaları giyen Andre Moritz'den flaş bir paylaşım geldi.

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Brezilyalı isim, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u konuk ettiği maçta sosyal medya hesabından maçı izlediği bir paylaştığı fotoğrafa, ''Bu Fenerbahçe'de bir bacağımı bağla, hala oynarım'' yazdı.