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03.07.2018 - 10:37 | | Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA

Moskova, futbolla yatıp futbolla kalkıyor

Kuzey ülkesi olmasından dolayı yaz aylarında günlerin çok uzun olduğu Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 Dünya Kupası'nda 'Beyaz Geceler'in' yaşandığı Moskova'da futbol severler eğlenceyi ve futbolu doyasıya yaşıyorlar.

Moskova, futbolla yatıp futbolla kalkıyor
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Kuzey ülkesi olmasından dolayı yaz aylarında günlerin çok uzun olduğu Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 Dünya Kupası'nda 'Beyaz Geceler'in' yaşandığı Moskova'da futbol severler eğlenceyi ve futbolu doyasıya yaşıyorlar.

Başkent Moskova'da saatler akşam 22.00'yi göstermesine rağmen havanın hala aydınlık olması ve 02.30'dan sonra günün yeniden aydınlanmaya başlaması futbol severleri ayrı bir neşeye boğuyor. Eğlencelerini başkentin neredeyse bütün sokaklarına taşıyan futbol severler dünyanın dört bir yanından getirdikleri geleneksel kıyafet ve müzikleri ile renkli görüntüler sergiliyor.

Dünya Kupası'nda yer almamasına rağmen özellikle Ruslar tarafından çok sevilen Türkiye bayrağı da birçok yerde kendisini gösteriyor.

GOLCÜ KÖPEK

Şans getirdiğine inanılan değişik hayvanların da boy gösterdiği başkent sokaklarında bu defa ilginin odağında futbol sever bir köpek vardı. Sahibinin yaptığı ortaları kaleye tam isabetle gol yapan köpek, futbol severlerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

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