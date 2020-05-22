Mosturoğlu açıkladı! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, covid sonrası dönem ve Caner-Gökhan transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Covid Süreci

Ahmet Nur Çebi’ye çok çok geçmiş olsun diliyorum. Sadece ona değil bu hastalığa yakalanan tüm herkese geçmiş olsun diliyorum, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.

Covid sonrası dönem…

Futbol değişti, %100 değişti. Bir şöyle değişti, yeni normaller oluştu. Yeni normaller içerisinde geçmişin ekonomik parametreleri de değişecektir. Yani gelirler azalacaktır, giderleri kulüpler düşürmeye çalışacaklardır. Bu açıdan baktığınızda futbol ekonomisi küçülecektir. İkincisi, kötü niyetli fırsatlar yaratmıştır. Bu kötü niyetli fırsatların gözardı edilmemesi gerekir. Ödememe alışkanlığı kulüplerin veya futbolcuların bağlılıklarının sorgulandığı dönemler yaşanacaktır, sözleşmeler bakımından söylüyorum. Bu açıdan bakıldığında hukuki ihtilaflar çıkacaktır. Üçüncü olarak da büyük bir olasılıkla kamu otoritesi toplumsal barış açısından bilgileri bizim kamuoyuna veriliş şekli, bizim alış şeklimiz onların sahip olduğu bilgilerden daha azdır bizim elimizdeki bilgiler. Bu pandemi sürecinin 3 ayda atlatılıp eski hayatımıza döneceğimizi bekleme bence hayal. Aylar geçtikçe bunu keşfedeceğiz. Mesela seyircisiz maçlara belki alışacağız veya stat kapasitelerinin düşürüldüğü, koltukların boş bırakıldığı maçlara alışmamız gerekecek. Bunlar alıştıra alıştıra göreceğimiz, tecrübe edeceğimiz şeyler. Maliyetler artacaktır, kamp maliyetleri, temizlik maliyetleri. Bunlarla baktığımızda, Mart öncesi parametreler, sporda olmayacaktır.

Sporcularla yapılmış sözleşmelerde son durum ve lige verilen arada bu sözleşmelerin durumları

Mücbir sebep durumunda, Türk Hukuku’na göre uygulamanın nasıl olacağı belli. Ya uyarlama talep edecekseniz, ya da sözleşmenin feshini talep edeceksiniz. Uyarlamadan benim anladığım karşılıklı ifası gereken yükümlülükler olduğu için, futbol faaliyeti durduğu için, ne kulüp ne futbolcu açısından bir yükümlülük olmayacağıdır. Ama geçmişten gelen borçlar varsa, bunu vermeniz gerekir. Kulüpler Birliği’nin önerileri arasında onların da dondurulması gibi bir öneri vardı, onun nasıl olacağını bilmiyorum, hukuken mümkün değil. Dün herhalde oldu, Kante antrenmana çıkmayı reddetti. Bugün Tahir Kum’un yazdıklarından anlıyoruz ki, bu konu gündeme gelmiş Türk Futbolcuların arasında oynamama konusunda bir takım telefon trafiği olmuş. Bunların artma ihtimali var. Diyelim ki bugünün konusu değil, ama belki maçlar başladıktan sonra olumluya giden senaryoda olumsuz gidebilir. Karışık bir sürece doğru gidiyoruz.

Gökhan ve Caner konusu

Birincisi, şöyle bir hadsizlik yapıp alınsınlar alınmasınlar gibi bir şey deme durumum yok, bunu söyleyemem. Bütün kulüplerin futbolcuları taraftarlar için değerlidir ve bu değer sahadaki performansla kazanılır. Hiçbir yönetici de o süreçleri zayıflatacak gizli kalması gereken kamuoyunda tartışılmaması gereken konuları konuşmamalıdır. Bu da benim algım. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bizim yönetimimiz zamanında Caner ve Gökhan’ın sözleşmeleri sona ermişti. Her ikisiyle de sözleşme uzatmak için o günkü yönetimin iradesi vardı o günkü teknik ekibin raporları doğrultusunda. Caner’in durumu çok ayrıydı, eşiyle boşanma arefesindeydi, Türkiye’den uzaklaşmak, ailevi ve sorunu Türkiye’de yaşamamak istiyordu. Uzaklaşmak istiyordu. Bu çok saygı duyulması gereken bir sebep, bu ileri sürüldükten sonra sizin daha fazla adım atmanız mümkün değil, çünkü konu maddi değil, bağlılıkla ilgili bir sıkıntısı yok. Bu gerekçeyi söyledi. Hatta en son konuşma, Caner’in Fenerbahçe’yle en son konuşma ben, Caner ve Batur Altıparmak arasında geçmiştir. Orada da Caner “Abi çok teşekkür ederim. Ben biliyorum bu ailenin bir parçası olduğumu. Ama ben gitmek zorundayım.” Dedi. Sebebini de anlattı, ben de yönetime anlattım. Biz makul gördük, yapacak bir şey yoktu, Inter’e imza attı. Galatasaray maçındaki hareketinden sonra, olaylardan sonra oldu bu. Benim anlatabileceğim bu tarafı. Sonra Inter’e gitti, hoca değişikliği oldu Inter’de, kadro dışı kalınca oynamak istiyordu, son anda Beşiktaş’a geldi. Ondan sonrasının değerlendirmesini artık taraftarlar yapabilirler. Caner gittikten sonra ne yapmış, ne etmiş, geri dönmeyi haklı kılacak durumu var mı yok mu artık taraftarlar karar verirler. Ama ben Fenerbahçe’nin o dönemde yaşadığı durumu anlattım. Yani sözleşme uzatmak istediğimiz bir futbolcuydu Caner.

'Gökhan F.Bahçe ile sözleşme imzalamaya gönüllü değildi'

Gökhan’la ilgili benim devreye girdiğim dönem Nisan ayı gibi oldu. Hatırlarsan bir doping mevzusu vardı, kaburgası kırıldığı sırada aldığı bir ilaçla ilgili doping kontrolünde pozitif çıkmıştı testi. Onunla ilgili disipline sevk süreci vardı, o andan itibaren transfer sürecine dahil olmuştum. Bütün spor camiası bunu bilsin, Gökhan’ın da bunun reddedeceğini zannetmiyorum. O süreçlere şahit gazeteciler de var, onların da zaman içerisinde konuşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Kulübü’nün transfer sürecinde en çok mesai harcadığı, çaba sarfettiği, fedakarlık yaptığı futbolcudur Gökhan. Fenerbahçe’nin Gökhan’a teklif ettiği mali koşullar Beşiktaş’ın sağladığı koşullardan bana göre daha iyidir. Yaptığı sözleşmeden de daha iyidir son noktada. Hatta ben mesela şu an şaşırıyorum; Gökhan 4. yılını tamamladı Beşiktaş’ta. Gökhan’ın benim bildiğim 4+1 yıl olması lazım sözleşmesi çünkü bizim de verdiğimiz teklif 4+1 yıldı. Eşdeğer biz sözleşme istiyordu çünkü. O süreçleri Sayın Aziz Yıldırım Divan Kurulu’nda, FBTV’de medyada rakamlarıyla beyan etti. Söylenen rakamların hepsi doğrudur. Benim inancım, yanılıyor da olabilirim, yanılmıyorsam Gökhan belli bir süreç içerisinde düzeltir; benim inancım görüşme süreci içerisinde, Gökhan’ın Fenerbahçe’yle sözleşme imzalamaya çok gönüllü olmadığı. Çünkü sağlanan koşullar vs. Beşiktaş’tan daha iyiydi. Dolayısıyla, maddi konularla ilgili durum iddia edilecekse o durum söz konusu değil. Geçenlerde sosyal medyada gördüm, kendisiyle görüşülmemesi gibi bir süreç, haşa, mümkün değil. Nisan’dan Beşiktaş’a imza atmadan 1 gün evveline kadar, 7 gün 24 saat görüşenlerden biri benim. Yazışanlardan biri benim. Bu yazışanlar kısmını çok çok önemsiyorum. Çünkü aramızdaki yazışmalar hala duruyor Sevgili Gökhan’la. İleride anılarımı yazarsam ben bunları Gökhan’dan izin alarak kullanmak istiyorum çünkü bunlar özel iletişimdir, onu paylaşmak çok doğru olmaz. Ama ona orada Fenerbahçelilik değerleriyle ilgili söylediklerim, Fenerbahçe’nin geleceği ile ilgili ona söylediklerim, o açıdan baktığımızda, manevi karşılığını bulmamıştır bizim arzumuz, öyle söyleyebilirim.

'Fenerbahçe, Gökhan için çok emek ve zaman harcadı'

O dönemde de konuşuluyordu. Hatta şunu da söyleyeyim biz Gökhan ile görüşmeye başladıktan sonra Beşiktaş’a imza atmış olduğu o yüzden bizle anlaşamadığı medyada da dillendirilmeye başlandı… Gökhan Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden bir futbolcuydu. Dolayısıyla sözleşmesi devam ederken başka bir kulübe imza atması ve o kulübün, o sözleşme üzerinden hak iddia etmesi mümkün değildi. Ben bunu defalarca Gökhan ile konuştum “Eğer bir kaygın, bir korkun varsa buradan bir sıkıntı çıkmaz. Rahat ol” diye… Hatta en son tahlilde bir tehdit olayları vs. geldi gündeme. Tehdit edildiğine dair bir takım olaylar gündeme geldi. O dönemde sayın başkan Aziz Yıldırım direkt devreye girdi ve ona Fenerbahçe futbolcusunun Fenerbahçe için çok değerli olduğunu öyle kimsenin Fenerbahçe futbolcusunu tehdit edemeyeceğini ve en büyük güvencenin Fenerbahçe olduğunu kendisine hatırlattı. Dolayısıyla maddi-manevi yönünden baktığınızda şunu söyleyebilirim Fenerbahçe için Gökhan en çok emek harcadığı, zaman harcadığı futbolcusudur."