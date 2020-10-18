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18.10.2020 - 17:33 | | ANKARA (AA) -

MotoGP Aragon Grand Prix'sini Rins kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Aragon Grand Prix'sini, Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Alex Rins kazandı.

MotoGP Aragon Grand Prix'sini Rins kazandı
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden yapıldı.

Alex Rins, 10. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 3. galibiyetini elde etti. Rins, bu sezon yarış birinciliğine ulaşan 8. farklı sürücü oldu.

Bitiş çizgisini liderden 0.2 saniye sonra geçen Repsol Honda'dan Alex Marquez 2'nci, Rins'in 2.6 saniye gerisindeki takım arkadaşı Joan Mir ise 3. sırayı aldı.

Sezonun 11. yarışı, 25 Ekim'de yine Aragon Pisti'nde koşulacak.

Pilotlar klasmanı

 

1. Joan Mir (İspanya): 121 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 115

3. Maverick Vinales (İspanya): 109

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 106

5. Takaaki Nakagami (Japonya): 92

 

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