MotoGP heyecanÄ± Ä°spanya'da devam ediyor

Ä°spanya'nÄ±n Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde dÃ¼zenlenecek yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ±, yarÄ±n TSÄ° 16.50'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

YarÄ±ÅŸ ise 8 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 16.00'da 27 tur Ã¼zerinden yapÄ±lacak.

MotoGP'de sezonun ilk iki yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sÄ±rasÄ±yla Red Bull KTM'den Brad Binder, Ducati'den Andrea Dovizioso, Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales podyumun zirvesine Ã§Ä±ktÄ±.

Sezonun 8. yarÄ±ÅŸÄ±nda bir kez daha bitiÅŸ Ã§izgisini ilk sÄ±rada geÃ§en FransÄ±z Quartararo'nun ardÄ±ndan Ducati'den Danilo Petrucci, Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ve Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli birincilik sevinci yaÅŸadÄ±.

Sezonun 12. yarÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesinde pilotlar klasmanÄ±nda puan durumu ÅŸÃ¶yle:

1. Joan Mir (Ä°spanya): 137 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 123

3. Maverick Vinales (Ä°spanya): 118

4. Franco Morbidelli (Ä°talya): 112

5. Andrea Dovizioso (Ä°talya): 109

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