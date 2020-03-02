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02.03.2020 - 14:09 | | AA

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland'da düzenlenmesi planlanan 2. ayağı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

MotoGP Tayland Grand Prix'si koronavirüs nedeniyle ertelendi

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, Katar'ın 8 Mart'ta ev sahipliği yapacağı sezonun açılış yarışının iptal edilmesi sonrası Tayland Grand Prix'si de tehlikeye girdi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Mart'ta Buriram kentinde koşulması planlanan yarışın, artan sağlık endişeleri yüzünden ertelendiği belirtildi.

Bu kararla MotoGP 2020 sezonu, 5 Nisan'daki ABD Grand Prix'siyle başlayacak.

MotoGP Tayland Grand Prixsi koronavirüs nedeniyle ertelendi

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