Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi
30.04.2020 - 10:07 | | İSTANBUL (AA)

MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi

 Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 19-21 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Almanya, 26-28 Haziran'da planlanan Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu. 

Daha önce Katar'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışlar ise ertelenmişti.

Flamengo'dan corona virüs savaşına destek

MotoGPde 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi

  

Ryan Donk antrenman sonu paylaştı: Bitti
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sumudica Romanya'dan izin alamadı, dönemiyor...

Sumudica Romanya'dan izin alamadı, dönemiyor...

Emre Belözoğlu açıkladı: Sezon sonu bırakıyorum...

Emre Belözoğlu açıkladı: Sezon sonu bırakıyorum...

Selçuk İnan'dan emeklilik açıklaması

Selçuk İnan'dan emeklilik açıklaması

Quaresma geri dönüyor!

Quaresma geri dönüyor!

Sıradaki Haber