MotoGP'de 3 etap daha koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 19-21 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Almanya, 26-28 Haziran'da planlanan Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu.

Daha önce Katar'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışlar ise ertelenmişti.

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