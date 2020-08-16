MotoGP'de Avusturya Grand Prix'sini Dovizioso kazandÄ±

MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 4. yarÄ±ÅŸÄ± Avusturya Grand Prix'sini, Ducati takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°talyan pilotu Andrea Dovizioso kazandÄ±.Â

Motosiklet yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 4. mÃ¼cadelesi, Avusturya'nÄ±n Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

YarÄ±ÅŸÄ±n 9. turunda Esponsorama takÄ±mÄ±ndan FransÄ±z Johann Zarco ve Petronas Yamaha'dan Ä°talyan Franco Morbidelli'nin dahil olduÄŸu bir kaza meydana geldi. Pilotlar, kÄ±rmÄ±zÄ± bayrakla yarÄ±ÅŸÄ±n durdurulmasÄ±na neden olan kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sÄ±rasÄ±nda iki pilotun motosikletleri pistte defalarca takla atarak diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k tehlike oluÅŸturdu. Takla atan motosikletler, ÅŸans eseri sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere temas etmeden pist dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â

Pistin temizlenmesinin ardÄ±ndan 20 tur Ã¼zerinden yeniden baÅŸlayan yarÄ±ÅŸ sonunda rakiplerini geride bÄ±rakan Ä°talyan Dovizioso, sezonun ilk galibiyetini elde etti.Â

BitiÅŸ Ã§izgisine liderden 1.3 saniye sonra ulaÅŸan Suzuki Ecstar ekibinden Ä°spanyol Joan Mir ikinci, Dovizioso'nun 1.5 saniye arkasÄ±nda Pramac takÄ±mÄ±nÄ±n AvustralyalÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Jack Miller Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oldu.Â

Ã–te yandan, sezonun ilk ayaÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kaza sonucu saÄŸ kolu kÄ±rÄ±lan son ÅŸampiyon Marc Marquez ise Avusturya'da de mÃ¼cadele edemedi ve Ã¼st Ã¼ste 3. yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±.Â

Sezonun 5. yarÄ±ÅŸÄ± 23 AÄŸustos'ta yine Avusturya'da koÅŸulacak.





- Pilotlar klasmanÄ±Â

1. Fabio Quartararo (Fransa): 67 puanÂ

2. Andrea Dovizioso (Ä°talya): 56Â

3. Maverick Vinales (Ä°spanya): 48Â

4. Brad Binder (GÃ¼ney Afrika): 41Â

5. Valentino Rossi (Ä°talya): 38