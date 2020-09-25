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25.09.2020 - 11:52 | | ANKARA (AA)

MotoGP'de heyecan İspanya'da devam edecek

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'siyle sürecek.

MotoGP'de heyecan İspanya'da devam edecek
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İspanya'nın Barselona kenti ile aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistteki yarışın sıralama turları yarın TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek. Yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da 24 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun kazanmasının ardından, sırasıyla Red Bull KTM'den Brad Binder, Ducati'den Andrea Dovizioso, Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ve Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 8. yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Andrea Dovizioso (İtalya): 84 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 83

3. Maverick Vinales (İspanya): 83

4. Joan Mir (İspanya): 80

5. Franco Morbidelli (İtalya): 64

Jack Miller (Avustralya): 64

MotoGPde heyecan İspanyada devam edecek

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