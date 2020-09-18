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18.09.2020 - 12:47 | | ANKARA (AA) -

MotoGP'de heyecan sezonun yedinci yarışıyla devam edecek

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun yedinci yarışı Emilia Romagna Grand Prix'siyle sürecek.

MotoGP'de heyecan sezonun yedinci yarışıyla devam edecek
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Sezonun altıncı yarışının da düzenlendiği İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek yedinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 20 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.

İspanya'da koşulan sezonun ilk iki yarışını Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, Çekya'daki üçüncü etabı Red Bull KTM'nin Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder, iki yarışın düzenlendiği Avusturya'da dördüncü etabı Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, beşinci etabı Red Bull KTM Tech 3'ün Portekizli sürücüsü Miguel Oliveira, altıncı San Marino etabını ise Petronas Yamaha'dan İtalyan Franco Morbidelli kazanmıştı.Sezonun yedinci yarışı öncesinde pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:1. Andrea Dovizioso (İtalya): 76 puan2. Fabio Quartararo (Fransa): 703. Jack Miller (Avustralya): 644. Joan Mir (İspanya): 605. Maverick Vinales (İspanya): 58 Valentino Rossi (İtalya): 58

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