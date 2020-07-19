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19.07.2020 - 16:46 | | ANKARA (AA) -

MotoGP'de ilk yarÄ±ÅŸta zafer Quartararo'nun

Petronas Yamaha'nÄ±n FransÄ±z pilotu, kariyerinin ilk yarÄ±ÅŸ galibiyetini aldÄ±. Son ÅŸampiyon Marc Marquez, geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±Â

MotoGP'de ilk yarÄ±ÅŸta zafer Quartararo'nun
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2020 MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± olan Ä°spanya Grand Prix'sini Petronas Yamaha takÄ±mÄ±nÄ±n FransÄ±z pilotu Fabio Quartararo kazandÄ±.

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle mart ayÄ±ndaki baÅŸlangÄ±cÄ± ertelenen MotoGP'de sezonun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yarÄ±ÅŸÄ± Ä°spanya'nÄ±n Cadiz kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±.

MotoGPde ilk yarÄ±ÅŸta zafer Quartararonun

Petronas Yamaha'nÄ±n FransÄ±z pilotu Fabio Quartararo, 41.23.796'lÄ±k zamanlamasÄ±yla yarÄ±ÅŸÄ± birinci tamamladÄ± ve kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

BitiÅŸ Ã§izgisini liderden 4.6 saniye sonra geÃ§en Monster Energy Yamaha'dan Maverick Vinales 2'nci, Quartararo'nun 5.9 saniye gerisindeki Ducati'den Andrea Dovizioso ise 3'Ã¼ncÃ¼ oldu.

Repsol Honda takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°spanyol pilotu son ÅŸampiyon Marc Marquez, 5. turda dengesini kaybederek pist dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve son sÄ±raya geriledi.

YarÄ±ÅŸÄ±n devamÄ±nda 3'Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya kadar yÃ¼kselmeyi baÅŸaran Marquez, 22. turda yaptÄ±ÄŸÄ± kaza sonucu yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.

MotoGP'de sezonun ikinci yarÄ±ÅŸÄ± yine Jerez Pisti'nde 26 Temmuz'da koÅŸulacak.

Â Pilotlar klasmanÄ±

1. Fabio Quartararo (Fransa): 25 puan

2. Maverick Vinales (Ä°spanya): 20 puan

3. Andrea Dovizioso (Ä°talya): 16 puan

4. Jack Miller (Avustralya): 13 puan

5. Franco Morbidelli (Ä°talya): 11 puan

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