Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor
20.11.2020 - 09:56 |

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de düzenlenecek.

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor
ABONE OL

 

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.10'da başlayacak. Yarış ise 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta şampiyonluğu garantilemişti. Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Joan Mir (İspanya): 171 puan 

2. Franco Morbidelli (İtalya): 142

3. Alex Rins (İspanya): 138

4. Maverick Vinales (İspanya): 127

5. Fabio Quartararo (Fransa): 125

MotoGPde perde Portekizde kapanıyor

Manchester City'nin Tottenham Hotspur'a attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fabricio'dan Gustavo itirafı!
    Fabricio'dan Gustavo itirafı!
  2. Misli'de tek maç heyecanı
    Misli'de tek maç heyecanı
  3. Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
    Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir...
  4. Antep, Denizli deplasmanında
    Antep, Denizli deplasmanında
  5. Caner Erkin sürprizi! Beşiktaş...
    Caner Erkin sürprizi! Beşiktaş...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

Beşiktaş'ta gözler Bankalar Birliği'nde

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet