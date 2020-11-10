Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri MotoGP'de son şampiyon Marquez sezonu kapattı
10.11.2020 - 15:22 | | İSTANBUL (AA) -

MotoGP'de son şampiyon Marquez sezonu kapattı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle sezonun son iki yarışında da piste çıkamayacak.

MotoGP'de son şampiyon Marquez sezonu kapattı
ABONE OL

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle sezonun son iki yarışında da piste çıkamayacak.

Repsol Honda'dan yapılan açıklamada, sağ kolundan iki kez operasyon geçiren Marquez'in sezonun geri kalanında yarışmayacağı ve 2021'de pistlere dönmek için tedavisine yoğunlaşacağı belirtildi.

MotoGP'de 19 Temmuz'daki sezonun ilk yarışında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan 27 yaşındaki pilot, sonraki yarışlara da katılamamıştı.

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marc Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Pilotlar klasmanında Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Joan Mir'in lider olduğu 2020 sezonu, 15 Kasım'da İspanya ve 22 Kasım'da Portekiz'deki yarışlarla tamamlanacak.

MotoGPde son şampiyon Marquez sezonu kapattı

 

Nazım Sangare'den Gökhan'a gözdağı | 'Bir daha geri vermeyeceğim'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Bizim için her gün 10 Kasım'dır'
    'Bizim için her gün 10 Kasım'dır'
  2. Barcelona'da deprem!
    Barcelona'da deprem!
  3. Avcı, Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı
    Avcı, Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı
  4. Atatürk, Trabzonspor'a "onursal üye" yapıldı
    Atatürk, Trabzonspor'a "onursal üye" yapıldı
  5. Marquez sezonu kapattı
    Marquez sezonu kapattı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
TFF 1. Lig'de ertelenen 2 maçın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de ertelenen 2 maçın programı açıklandı

Formula 1'de 2021 sezonu taslak takvimi açıklandı

Formula 1'de 2021 sezonu taslak takvimi açıklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet