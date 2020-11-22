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22.11.2020 - 18:31 |

MotoGP'de son yarışı Miguel Oliveira kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'sini Red Bull KTM Tech 3 takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira kazandı.

MotoGP'de son yarışı Miguel Oliveira kazandı
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'sini Red Bull KTM Tech 3 takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira kazandı.

Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Joan Mir'in geçen hafta şampiyonluğu garantilediği sezonun son mücadelesi, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM Tech 3'ten Miguel Oliveira, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak kariyerinin ikinci zaferini elde etti. 

Bitiş çizgisini liderden 3.193 saniye sonra geçen Pramac Racing'den Jack Miller ikinci, Oliveira'nın 3.298 saniye gerisindeki Petronas Yamaha'dan Franco Morbidelli ise üçüncü oldu.

MotoGPde son yarışı Miguel Oliveira kazandı

MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu: 

1. Joan Mir (İspanya): 171 puan 

2. Franco Morbidelli (İtalya): 158 

3. Alex Rins (İspanya): 139 

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 135 

5. Pol Espargaro (İspanya): 135

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