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19.04.2020 - 22:37 | | AA

MotoGP'de Suzuki Ecstar, Alex Rins'in sözleÅŸmesini uzattÄ±

MotoGP'de Suzuki Ecstar takÄ±mÄ±, Alex Rins'in sÃ¶zleÅŸmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.Â

MotoGP'de Suzuki Ecstar, Alex Rins'in sözleÅŸmesini uzattÄ±

Motosiklet yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli organizasyonu MotoGP'de Suzuki Ecstar takÄ±mÄ±, Alex Rins'in sÃ¶zleÅŸmesini 2022 sezonu sonuna kadar yeniledi.Â 

TakÄ±mdan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kontratÄ± 2020 sonunda bitecek 24 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol pilot ile 2 yÄ±llÄ±k yeni sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.Â 

2017 yÄ±lÄ±nda Suzuki Ecstar'a katÄ±lan Alex Rins, geÃ§en sezonu pilotlar klasmanÄ±nda 4. sÄ±rada bitirmiÅŸti.

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