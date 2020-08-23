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23.08.2020 - 17:45 | | İSTANBUL (AA) -

MotoGP'nin 5. etabında zafer Miguel Oliveira'nın

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Red Bull KTM Tech 3 takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira kazandı.

MotoGP'nin 5. etabında zafer Miguel Oliveira'nın
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 5. etabı, geçen yarış olduğu gibi Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Monster Energy Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales'in 16. turda yaşadığı kaza nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve yarışa ara verildi. Vinales, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla giden seyir halindeki motosikletinden frenleri tutmadığı için atlamak zorunda kaldı. Bariyerlere çarpan motosiklet alev alırken bir süre pistte sürüklenen Vinales, kazadan yara almadan kurtuldu.

Pistin temizlenmesinin ardından 12 tur üzerinden yeniden başlayan yarışın son virajında iki rakibini geride bırakan Miguel Oliveira, kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti. Oliveira, MotoGP'de etap zaferi kazanan ilk Portekizli sürücü oldu.

Oliveira'ya son virajda geçilen Pramac ekibinden Avustralyalı Jack Miller ikinci, Red Bull KTM Factory takımının İspanyol sürücüsü Pol Espargaro ise üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan ve Avusturya'da mücadele edemeyen son şampiyon Marc Marquez, üst üste 4. yarışını kaçırdı.

Sezonun 6. yarışı, 13 Eylül'de San Marino'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 70 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 67

3. Jack Miller (Avustralya): 56

4. Brad Binder (Güney Afrika): 49

5. Maverick Vinales (İspanya): 48

 

MotoGPnin 5. etabında zafer Miguel Oliveiranın

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