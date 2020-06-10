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10.06.2020 - 15:28 | | Ä°STANBUL (AA)Â

MotoGP'nin ertelenen Ä°talya ayaÄŸÄ± da iptal edildi

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen 2020 MotoGP DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Ä°talya ayaÄŸÄ±, iptal edildi.

MotoGP'nin ertelenen Ä°talya ayaÄŸÄ± da iptal edildi
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Motosiklet yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, BÃ¼yÃ¼k Britanya ve Avustralya'dan sonra Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± etap da Kovid-19 kurbanÄ± oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29-31 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenmesi planlanan fakat ertelenen yarÄ±ÅŸÄ±n iptal edildiÄŸi duyuruldu.

ÅžampiyonanÄ±n Tayland, ABD, Arjantin, Ä°spanya (2) ve Fransa'daki yarÄ±ÅŸlarÄ± da salgÄ±n yÃ¼zÃ¼nden ertelenmiÅŸti.

MotoGPnin ertelenen Ä°talya ayaÄŸÄ± da iptal edildi

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