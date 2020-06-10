MotoGP'nin ertelenen Ä°talya ayaÄŸÄ± da iptal edildi

Motosiklet yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli organizasyonu MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, BÃ¼yÃ¼k Britanya ve Avustralya'dan sonra Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± etap da Kovid-19 kurbanÄ± oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29-31 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenmesi planlanan fakat ertelenen yarÄ±ÅŸÄ±n iptal edildiÄŸi duyuruldu.

ÅžampiyonanÄ±n Tayland, ABD, Arjantin, Ä°spanya (2) ve Fransa'daki yarÄ±ÅŸlarÄ± da salgÄ±n yÃ¼zÃ¼nden ertelenmiÅŸti.