Mourinho onaylı sistem

Koronavirüsün Avrupa futboluna olumsuz etkileri ve liglerin araya girmesi sonrası Fenerbahçe, ilginç bir yöntem buldu. Takım antrenmanları için devreye giren ‘E-antrenman’ modeliyle çevrim içi sistemde özel bir program uygulanıyor.

Saha içi top çalışmaları haricinde fiziksel dayanıklılık, kondisyon artırıcı metotlar ve tüm spor çalışmaları bu uygulama sayesinde aksamadan gidiyor. Çevrimiçi programa tüm takım oyuncuları, antrenörler hatta tercümanlar aynı anda giriş yapıyor. Aynı anda çevrimiçi olan oyunculara hem tüm talimatlar gidiyor hem takım çalışması beraber yapılabiliyor hem de yakından izleniyor.

Bu sistemi Almanya’dan Bayern Münih ve İngiltere’den Tottenham uyguluyor. Bayern Münih bu sistemin öncüsü olurken, teknik direktör Hansi Flick ve ekibi, takımın birbirinden kopmadan çalışabildiğine dikkat çekti. Flick, “Hem oyuncular birbirlerini görünce motive oluyor hem de çalışmalarımız ve takımın fiziksel kapasitesi sekteye uğramıyor” dedi.

Jose Mourinho’lu Tottenham da pazartesi günü bu sisteme başladı. Portekizli menajer, böylesine olağanüstü bir dönemde, ‘hayat kurtarıcı’ olarak tanımladığı düzen sayesinde her bir oyuncusunun ne yaptığını takip edebildiğini bildiriyor. Mourinho, “Tek bir oyuncunun bile cayma ya da tembellik şansı yok. Çünkü an be an tüm verileri alıyoruz. Yan yana değiliz ama ekranlarda birbirimizi görüyoruz, böyle bir ortamda bu çok güzel bir şans” ifadelerini kullandı.

Eğlenceli anlar

Fenerbahçe, Bayern Münih ve Tottenham tarafından kullanılan yeni model ‘E-antrenman’ sistemi neşeli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Birbirlerini aynı anda ekrandan takip eden futbolcular arasında ve antrenörlerin talimatları komik anlar yaşatıyor. Bayern Münih son olarak oyuncularını motive etmek için eski yıldızlarından Bastian Schweinsteiger’i antrenmana dahil etti. Tottenham’da da Mourinho’nun ekran başında oyuncularına verdiği talimatlar futbolcuları eğlendiriyor. Fenerbahçe’de de Zeki Murat Göle’nin oğluyla beraber ekran başına geçmesi herkesin neşesini artırıyor.

Tüm şubelerde kullanılıyor

Fenerbahçe’de ‘E-antrenman’ sistemi sadece futbol A takımı ile sınırlı değil... U19 takımı ve diğer altyapı grupları da çevrimiçi sisteme dahil edildi. Bununla beraber basketbol kadın-erkek ve voleybol kadın-erkek takımları da bu yolu izliyor.