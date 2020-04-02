Premier Lig ekibi Tottenham'Ä±n tecrÃ¼beli teknik adamÄ± Jose Mourinho, lige verilen arada yeni sezon iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen tecrÃ¼beli ismin transfer listesinde saÄŸ bek pozisyonu iÃ§in Mehmet Zeki Ã‡elik bulunuyor. Fransa'nÄ±n Lille takÄ±mÄ±nda forma giyen milli oyuncuyu Ã¶zellikle ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda gÃ¶zlem altÄ±na alan Mourinho, Lille'den Mehmet Zeki'yi tanÄ±yan yardÄ±mcÄ±sÄ± Joao Sacramento'dan da olumlu rapor aldÄ±.

MOURINHO, CAMPOS Ä°LE GÃ–RÃœÅžECEK

Lille Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Luis Campos ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bulunan Jose Mourinho'nun, Zeki Ã‡elik transferi iÃ§in Campos ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ã–te yandanÂ Ä°ngiltere'nin Daily Star gazetesi de saÄŸ bek transferi arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Londra ekibinin Mehmet Zeki Ã‡elik ismi Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberlerini sayfasÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.Â

Fransa Lig 1'de 23 maÃ§a Ã§Ä±kan milli oyuncu, 3 asist yapma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Åžampiyonlar Ligi'nde de 6 maÃ§a Ã§Ä±kan 23 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bek, A Milli TakÄ±m'Ä±n da deÄŸiÅŸilmezlerinden birisi oldu.