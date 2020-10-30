Mourinho'dan maç sonrası olay mesaj! "Bu otobüsteki herkes..."

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UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın köklü kulübü Antwerp karşısında deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup olan Tottenham'da taraftarlar oyunculara büyük tepki gösterdi.

Maçın 29. dakikasında 34 yaşındaki forvet Lior Refaelov'un attığı golle geri düşen Tottenham, Mourinho'nun ikinci yarıda as oyuncularını oyuna sokmasına rağmen bir varlık gösteremedi.

Maç sonunda takım otobüsünde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho üzgün haliyle dikkat çekerken, paylaşımın altında yazan not dikkat çekti.

Tecrübeli çalıştırıcı paylaşımında "Kötü performanslar kötü sonuçları hak eder. Umarım bu otobüsteki herkes benim kadar üzgündür. Yarın sabah 11'e antreman var" notunu düştü.