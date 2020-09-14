Mourinho’dan Sörloth çıkışı

Trabzonspor’da geleceği henüz netlik kazanmayan ve son olarak Almanya’nın Leipzig takımıyla transfer görüşmeleri devam eden Alexander Sörloth için flaş bir gelişme yaşandı.

Tottenham’ın ünlü menajeri Jose Mourinho, transfer için yöneltilen Sörloth sorusunu cevapladı. Premier Lig’de Everton’a ilk haftada 1-0 kaybeden Tottenham’da Mourinho, forvet sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Bunun üzerine Sörloth’la alakalı sürpriz bir soru yöneltildi. Portekizli menajer Sörloth’u tanıdığını ve bildiğini söyleyip, “Şu anda Sörloth hakkında konuşmam doğru olmaz. Kendisi halen daha Trabzonspor’un futbolcusu. Trabzonspor Başkanı tarafından söylenen sözler için doğru ya da yanlış gibi bir şey demeyeceğim. Ancak bizim şu anda bir forvete ihtiyacımız olduğunu söylebilirim” dedi.

Bonservisi İngiliz kulübü Crystal Palace’ta olan Norveçli forvet Sörloth için Mourinho’dan gelen bu yorum büyük ilgi uyandırdı.