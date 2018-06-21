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21.06.2018 - 02:30 |

Mucize taraftarlar

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda bir taraftar hikayesi dikkat çekti.

Mucize taraftarlar
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Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda bir taraftar hikayesi dikkat çekti. Güney Afrika’lı 3 taraftar, adeta rüyalarını gerçekleştirdi.

Kupanın Rusya’da olacak olmasının ardından harekete geçen Fhatuwani Mpfuni, Thami Khuzwayo ve Brian Moshoeshoe isimli 3 taraftar, 5 yıl boyunca para biriktirdi.

Önceki gün de yerel parayla 60 bin rand rakamına ulaşan 3 taraftar, Rusya için hem yol bileti hem de maç bileti için hedeflediği rakama ulaştı.

Dün itibariyle de Moskova’ya gelen taraftarlar, hayallerine kavuştu.

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