Mucize taraftarlar

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda bir taraftar hikayesi dikkat çekti. Güney Afrika’lı 3 taraftar, adeta rüyalarını gerçekleştirdi.

Kupanın Rusya’da olacak olmasının ardından harekete geçen Fhatuwani Mpfuni, Thami Khuzwayo ve Brian Moshoeshoe isimli 3 taraftar, 5 yıl boyunca para biriktirdi.

Önceki gün de yerel parayla 60 bin rand rakamına ulaşan 3 taraftar, Rusya için hem yol bileti hem de maç bileti için hedeflediği rakama ulaştı.

Dün itibariyle de Moskova’ya gelen taraftarlar, hayallerine kavuştu.